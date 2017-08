PF faz operação de combate a crimes contra o sistema financeiro nacional

A Polícia Federal (PF) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã hoje (16) para cumprir mandados judiciais em investigação para combater crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas, fraudes contra o sistema financeiro nacional e corrupção. A operação, chamada Étimo, é um desdobramento da Lava Jato no Rio Grande do Sul.

Mais de 50 policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas e Glorinha, no Rio Grande do Sul, e em Brasília. Também foram autorizados pela Justiça Federal o sequestro de bens e a quebra de sigilo dos investigados.

“Com dados obtidos a partir do compartilhamento das informações da 26ª fase da Operação Lava Jato (Operação Xepa), foi possível aprofundar as investigações sobre esquema envolvendo a lavagem de dinheiro por meio de entidade associativa ligada a grandes empreiteiras”, diz a nota da PF.

De acordo com as investigações, a entidade associativa recebia das empreiteiras um percentual do valor de obras públicas feitas no Rio Grande do Sul. Os contratos de assessoria entre a entidade e as empresas de fachada eram usados para dar aparência de legalidade às operações financeiras de retirada de valores.

“O nome da operação é uma referência à origem das informações que possibilitaram o aprofundamento das investigações. Étimo é um termo que exprime a ideia de origem, que serve de base para uma palavra, a partir da qual se formam outras”.

