PF destrói embarcações de pesca clandestina em Foz

A Polícia Federal e a Força Nacional destruíram dois barcos clandestinos para pesca predatória e apreenderam armadilhas para peixes e redes de pesca durante patrulhamento, nesta quinta, 18, margens do rio Iguaçu, no trecho entre a Usina Hidroelétrica Baixo Iguaçu e a foz do rio Santo Antônio.

Os agentes percorreram quase 100 km de estradas rurais no perímetro do Parque Nacional do Iguaçu, fronteira com a Argentina.

Segundo a PF, durante a 'ação foram fiscalizados 8 balneários turísticos e outras 9 propriedades rurais, sendo destruídas 2 embarcações clandestinas utilizadas na pesca predatória e apreendidas armadilha metálica para peixes e redes de pesca'. "As ações de combate a crimes ambientais ao longo do Rio Iguaçu, devem continuar durante o feriado e final de semana".