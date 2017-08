PF desarticula venda de drogas no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul

Uma operação deflagrada hoje (29) pela Polícia Federal (PF) pretende desarticular uma organização criminosa que distribui drogas em Caxias do Sul (RS) e em Ponta Porã (MS). A Operação Coroa cumpre sete mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nessas duas cidades e em Assunção, no Paraguai, em parceria com as autoridades locais.

De acordo com nota divulgada pela PF, durante as investigações foram identificados criminosos que adquiriram cocaína com a ajuda de um traficante brasileiro preso no Paraguai. O narcotraficante responde a processos decorrentes de quatro operações da PF (Matriz, Panóptico, Suçuarana e Argus) e em três processos é pedida sua extradição.

A entrada da droga em território brasileiro era feita por Ponta Porã. De lá ela era comercializada na Serra Gaúcha. Iniciadas em março, as investigações já resultaram na apreensão de mais de 4,6 toneladas de cocaína e maconha nas cidades de Veranópolis (RS), Maringá (PR) e Campo Grande (MS).

Três pessoas já foram presas em flagrante durante essas investigações. Também foram apreendidos dois caminhões e um automóvel usados para transportar a droga. A PF estima que cada carga de cocaína rendeu, aos traficantes algo próximo a R$500 mil. Seis investigados já tiveram suas contas bancárias bloqueadas.

Veja Também

Comentários