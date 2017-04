PF deflagra Operação Bagre contra tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 6, a Operação Bagre, contra o tráfico internacional de drogas. Em nota, a PF informou que o grupo atua na região da fronteira oeste do Paraná, especialmente nos municípios de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira.

Cerca de 70 Policiais Federais dão cumprimento a 13 mandados de prisão preventiva, três mandados de condução coercitiva e 14 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal em Foz do Iguaçu. Também foi determinado o sequestro de veículos, imóveis e ativos financeiros dos investigados.

De acordo com a PF, as investigações começaram há um ano e meio e apontam que a organização, composta por pelo menos 20 investigados, é responsável pelo ingresso de drogas, vindas do Paraguai e enviadas aos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O nome da operação faz referência ao principal investigado, apontado como o "cbeça" da organização criminosa.

Veja Também

Comentários