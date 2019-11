PF deflagra em SP operação contra tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal deflagrou hoje (6), em São Paulo, a Operação Guaió 2. É para desarticular organização criminosa transnacional que agia no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na remessa de grandes quantidades de cocaína para o continente africano por meio de inúmeros transportadores cooptados, as chamadas “mulas do tráfico”.

Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão temporária em São Paulo e na Bahia. Segundo a PF, houve 10 prisões e uma média de 13 quilos de drogas por preso.

Segundo informou em nota a Polícia Federal, a investigação, conduzida pela Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo, teve início há dois anos, a partir de um flagrante realizado no interior do terminal.



A partir de informações colhidas durante o flagrante, a Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, identificou os responsáveis pela droga e o modo como operavam, além da identificação de diversas “mulas” cooptadas.



De acordo com policiais, os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa e serão conduzidos ao presídio estadual onde permanecerão à disposição da justiça.

O nome da operação Guaió foi dado em razão do rio de mesmo nome, que corta a cidade de Suzano (SP), onde se encontravam os principais alvos da operação, traficantes brasileiros e africanos.