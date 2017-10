PF deflagra 2ª fase da Duas-Caras

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 11, a 2ª fase da Operação Duas-Caras. A ação tem como alvo com um grupo especializado na prática de diversos crimes contra a Caixa Econômica Federal.

Em nota, a PF informou que 25 policiais federais estão cumprindo nove mandados judiciais, sendo quatro mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e dois de condução coercitiva, em Curitiba, São José dos Pinhais e Colombo - todas no Paraná.

A operação investiga saques em contas poupança de clientes com grandes saldos e que não apresentava histórico de retiradas. Segundo a PF, um funcionário do banco identificava e repassava os dados ao líder do grupo criminoso investigado.

O grupo se articulava e realizava retiradas dessas contas poupança até zerarem ou fossem descobertos.

Veja Também

Comentários