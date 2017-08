PF cumpre 15 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico no Rio

Policiais federais fazem hoje (16) operação contra uma quadrilha especializada na venda de drogas em Volta Redonda, no sul fluminense. Os agentes cumprem 15 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Volta Redonda e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em São José do Rio Preto, em Minas Gerais.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda. De acordo com a investigações da Polícia Federal, o grupo é comandado por um homem conhecido como Spin, que controlava as operações da cidade à distância, a partir de uma base na comunidade de Senador Camará, na zona oeste da cidade do Rio.

Spin já está preso, depois de ter sido capturado em janeiro deste ano, em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Dos 15 mandados de prisão, 13 já haviam sido cumpridos até as 11h30 de hoje. Os detidos serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

