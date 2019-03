PF caça grupo que assaltava agências dos Correios

A Polícia Federal deflagrou nesta terça, 19, em São Paulo, a Operação Emissário, que busca desarticular uma quadrilha especializada no roubo a agências dos Correios. Cerca de 50 policiais federais cumprem 14 mandados judiciais expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal - 7 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão.

O nome da operação, Emissário, faz referência à atividade postal, informou a PF.

Segundo a PF, a prisão de alguns dos integrantes do grupo possibilitou a identificação de outros suspeitos e do modo como agiam. Os investigadores destacam que os envolvidos conheciam a rotina das agências roubadas e intimidavam funcionários e clientes com armas de fogo.

A investigação teve inicio após um roubo na agência dos Correios Franco da Rocha, localizada na Vila Sestini, na região metropolitana de São Paulo. A PF informou que espera determinar se a quadrilha efetuou roubos a outras agências. Os prejuízos podem ter ultrapassado R$ 100 mil.

Ao longo do dia, testemunhas serão ouvidas, além dos presos, que ficarão recolhidos temporariamente nas unidades da PF, até que sejam encaminhados a estabelecimentos prisionais. O material coletado durante as ações será analisado e posteriormente encaminhado à Justiça. Em caso de condenação, as penas poderão alcançar de 5 a 15 anos de reclusão.