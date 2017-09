PF apreende R$ 425 mil e US$ 149 mil do tráfico

A Polícia Federal divulgou no final da tarde desta segunda-feira, 4, um balanço dos resultados da Operação Brabo contra o tráfico internacional de cocaína para a Europa via porto de Santos. O super efetivo de 820 agentes federais que saíram às ruas ainda de madrugada apreendeu uma fortuna em espécie nas mãos do tráfico - R$ 425 mil, US$ 149.200 e 6.700 euros -, além de cinco armas (pistolas e revólveres), carros de luxo e três quilos da droga. Ao todo, os policiais cumpriram todos os 190 mandados de buscas da Brabo - batizada em referência ao porto de Antuérpia, na Bélgica, um dos principais destinos da cocaína.

O balanço da missão especial indica que 79 suspeitos foram presos pela PF - 75 com base em mandados de prisão, dos quais 73 no Estado de São Paulo, um em Minas e um em Brasília, além de dois presos em flagrante por porte ilegal de arma, falsidade documental e posse de drogas.

Também foram registrados dois termos circunstanciados de ocorrência por posse de pequena quantidade de droga - que por se tratarem de infrações de menor potencial ofensivo, não levam a prisões, apenas à condução à Polícia para a lavratura e assinatura de termo de compromisso de comparecer em juízo.

Os termos foram lavrados em desfavor de pessoas contra quem já havia a expedição de mandados de prisão. Ainda há mandados de prisão a serem cumpridos.

O Setor de Comunicação Social da PF em São Paulo informou que os federais recolheram, ainda, joias e pedras preciosas que foram encaminhadas à perícia para a verificação de autenticidade.

