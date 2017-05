PF apreende quase duas toneladas de maconha em estrada federal do Rio

Com o auxílio de um cão farejador, agentes da Polícia Federal no Rio apreenderam hoje (10), no início da tarde, um carregamento de maconha, com quase duas toneladas da droga. A carga estava escondida na caçamba de uma carreta e foi apreendida na rodovia BR-116, altura do município de Teresópolis, região serrana do Rio.

Os agentes federais chegaram ao carregamento após denúncia anônima informando sobre a chegada de uma grande quantidade de entorpecente que estaria sendo transportada na rodovia federal em direção ao Rio, com a finalidade de abastecer o tráfico de drogas em uma das favelas do município.

Os policiais montaram uma barreira na estrada e ao pararem o caminhão, notaram que o motorista estava muito nervoso. O cão farejador localizou onde a droga estava escondida. O motorista, de 37 anos, que viajava sozinho, foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

Ele será encaminhado para um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.

Veja Também

Comentários