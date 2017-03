PF apreende quase 100 kg de cocaína com casais que iam de SP para o Líbano

Quatro venezuelanos foram presos ontem à noite (20) ao embarcar com drogas para o exterior no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Em fiscalização de rotina no terminal de passageiros, policiais federais abordaram um casal de venezuelanos que estava na fila de embarque para um voo com destino a Beirute, no Líbano, e decidiram realizar busca pessoal e revista das bagagens.

Dentro das malas do casal foram encontrados tijolos com substância semelhante à cocaína. Ambos foram conduzidos à Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto para a realização de exames periciais.

A mesma equipe de policiais, ao retornar ao balcão de check-in para colher mais informações sobre os passageiros conduzidos, notou a presença de outro casal com as mesmas características. Ele e ela foram selecionados para vistoria. Na mala do segundo casal também foram encontrados tijolos com substância suspeita. Os exames periciais, realizados na delegacia, identificaram a substância como cocaína pura, cujo peso bruto somou quase 100 quilos, distribuídos em 96 tijolos. Todos receberam voz de prisão.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Federal no aeroporto, os presos foram conduzidos aos presídios estaduais onde permanecerão à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Veja Também

Comentários