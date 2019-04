PF apreende meia tonelada de cocaína em operação em São Paulo

A Polícia Federal (PF) apreendeu no interior paulista aproximadamente meia tonelada de cocaína e um helicóptero avaliado em R$ 4 milhões, usado para transporte da droga, na operação Flying Low, deflagrada na manhã de hoje (13). Dois suspeitos foram presos, segundo informações da Polícia divulgadas no início da tarde.

Segundo a PF, a organização criminosa buscava a droga no Paraguai e a levava para o estado de São Paulo. A aeronave não tinha autonomia para o percurso todo, então fazia uma parada para reabastecimento em um matagal ermo localizado na região de Presidente Prudente, onde os traficantes foram abordados pelos federais.

O objetivo da operação é combater a organização criminosa envolvida com tráfico ilícito de entorpecente, realizado por via aérea. As investigações duraram cerca de um ano.

Cerca de 25 policiais federias participaram do trabalho, contando com o apoio aéreo do Comando de Aviação Operacional (Caop) da PF e da Polícia Militar (PM). Também foram apreendidos veículos, arma e dinheiro em espécie.