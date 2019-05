PF apreende caminhão carregado de cigarros contrabandeados

Divulgação Polícia Federal

Um caminhão carregado com 850 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido hoje (13) durante uma operação de fiscalização e controle da Polícia Federal, na região de Cruzeiro do Oeste, no Paraná.

Os policiais também prenderam o motorista, de 39 anos. Ele disse para os agentes que iria entregar a mercadoria ilegal em Londrina.