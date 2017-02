PF apreende avião com 430 kg de pasta base de cocaína em Minas

A Polícia Federal (PF) em Minas Gerais apreendeu na noite dessa quarta-feira, 15, em Pará de Minas (MG), a 84 km de Belo Horizonte, um avião Cessna Aircraft, modelo 210 M, que transportava 430 quilos de pasta base de cocaína. A ação contou com apoio da Polícia Militar do município. Por estar guardada em sacos de origem boliviana, a PF acredita que a droga tenha vindo do país vizinho.

Segundo a PF, a aeronave teria aterrissado no Aeroporto de Pará de Minas por volta de 18h e iria passar a noite em um hangar do local, ainda carregada com a droga. A PF ouviu o responsável pelo hangar e realizou perícias na aeronave, que não tinha identificação nas asas e apresentava alongamento de suas extremidades, para levar mais combustível e aumentar a autonomia de voo.

Além dos cerca de 415 tabletes da pasta base, foi apreendido um pacote com cerca de um quilo de folhas semelhantes a folhas de coca.

A Polícia Federal descobriu ainda que o piloto do avião havia fugido para Belo Horizonte e se hospedado em um hotel nas proximidades da rodoviária da capital, onde foi preso em flagrante por agentes federais.

Se condenado pelo crime de tráfico internacional de drogas, o piloto poderá cumprir até 25 anos de prisão e permanecerá à disposição da Justiça Federal de Divinópolis (MG).

