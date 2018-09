PF apreende 840 kg de cocaína de 'alta pureza' no Rio Solimões

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas (DRE-AM) apreenderam 840 kg de cocaína de alta pureza durante uma operação na calha do Rio Solimões, entre os municípios de Anamã e Manacapuru, no interior do Estado.

O carregamento da cocaína conhecida como "brilho" ou "escama de peixe", por causa de seu elevado grau de pureza, estava escondido na estrutura de uma balsa utilizada para transporte de gado.

Para acessar o compartimento onde a droga estava ocultada, a PF contou com o apoio do grupamento de bombeiros militares da Segunda Companhia Independente de Manacapuru.

"Da ação, três indivíduos de nacionalidade brasileira foram presos em flagrante, indiciados por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico. Segundo os presos, a droga seria de origem colombiana, tendo sido embarcada na região da tríplice fronteira, tendo como destino o estado do Pará", disse a PF por meio de nota.

A Rota do Solimões é considerada a principal via de entrada da cocaína produzida na Colômbia e Peru que abastece os centros consumidores brasileiros e o mercado internacional. No caso do carregamento interceptado, pela pureza da droga, a PF trabalha com a possibilidade de a cocaína ter como destino o mercado internacional.