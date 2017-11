PF acha 6 quilos de cocaína em camisinhas com casal em Cumbica

A Polícia Federal (PF) prendeu, em duas ações, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, um casal com drogas e uma passageira portando arma de fogo e munições. O casal levava seis quilos de cocaína oculta em frascos de xampu envoltos em preservativos.

As ações da PF foram realizadas nesta quarta-feira, 8, em parceria com a Polícia Civil do Rio, que investigava um casal de brasileiros desde seu embarque naquele Estado.

Os policiais identificaram que o casal havia efetuado o check-in para voo com destino a Madri e, no porão de bagagens despachadas, submeteram as malas dos suspeitos ao raio-x. O casal foi localizado na sala de embarque e conduzido à delegacia para realização de perícia em seus pertences.

Os exames periciais preliminares constataram um volume superior a seis quilos de cocaína escondidos dentro de 12 embalagens de xampus protegidas pelo látex lubrificado. O casal, a mulher com 24 anos e o homem com 28, foi preso em flagrante.

Na outra ação, em voo com destino a Manaus, uma passageira tentou embarcar portando arma de fogo e munições, sem a devida autorização legal, dentro de sua bagagem de mão. A mulher, uma brasileira de 64 anos, foi detida.