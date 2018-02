Pezão promete 2 mil policiais por dia nas ruas do Rio

Pezão disse "torcer" para que as medidas reduzam os índices de violência no Estado - Foto: Estadão

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), afirmou nesta quinta-feira, 7, em coletiva, que terá mais 2 mil policiais por dia nas ruas do Rio.

O governador afirmou que pagará R$ 76 milhões em atrasados a partir de fevereiro, em quatro parcelas, com recursos próprios, graças ao aumento de 12,5% da arrecadação.

Pezão disse "torcer" para que as medidas reduzam os índices de violência no Estado. O anúncio veio no mesmo dia em que mais uma criança foi vítima de uma bala perdida - a terceira em 48 horas. Na quarta-feira, 6, 3 mil homens das polícias e das Forças Armadas ocuparam o Complexo da Maré.

O governador afirmou que as parcerias são fundamentais e anunciou que as baías de Angra, Sepetiba e Paraty terão patrulhamento das forças federais de segurança para combater o tráfico de drogas.