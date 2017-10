Petróleo opera em leve alta, em meio a tensão entre Curdistão e Iraque

Os contratos futuros do petróleo operam em alta nesta segunda-feira, em meio as preocupações sobre uma possível interrupção no fornecimento e produção da commodity devidos as tensões entre o Curdistão, rico em petróleo, e o Iraque.

Às 9h30 (de Brasília), o petróleo WTI para dezembro tinha alta de 0,48%, a US$ 52,09 o barril, na Nymex, enquanto o Brent para o mesmo mês subia levemente 0,05%, a US$ 57,81 o barril, na ICE, após chegar a recuar mais cedo.

Os investidores avaliam os desdobramentos do voto dos curdos pela independência, que gerou uma resposta agressiva do Iraque.

Bagdá enviou tropas para tomar o controle da região, que exporta mais de 500 mil barris por dia de petróleo através de um porto da Turquia.

Ao mesmo tempo, o Iraque, que é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), também divulgou que as exportações do óleo no sul do país subiram em 200 mil barris por dia para compensar as interrupções na região do Curdistão.

Mais cedo, os contratos de petróleo avançavam em relação ao fechamento de sexta-feira, impulsionados pelos números da Baker Hughes sobre as plataformas em operação nos EUA, divulgados naquele dia. A leitura mostrou uma terceira queda consecutiva.

Mesmo assim, analistas apontam que o petróleo nos EUA deve aumentar, o que deve pesar sobre os preços da commodity. Fonte: Dow Jones Newswires.