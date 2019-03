Petróleo dos EUA tem melhor começo de ano desde 2002 com menor oferta e cautela

O petróleo dos EUA está no melhor começo de ano desde 2002, em meio aos esforços dos principais exportadores para coibir a oferta e dos bancos centrais para aliviar os temores do crescimento global.

Os preços do petróleo subiram 32% no primeiro trimestre, recuperando depois de atingir seu nível mais baixo em 18 meses na véspera de Natal. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA encerraram o trimestre em US$ 60,14 por barril, seu maior nível desde o início de novembro. O petróleo bruto Brent, referência global, recuperou 27%, para US$ 68,39, durante o período.

O aumento dos preços provocou um tuíte do presidente Trump na quinta-feira, que pediu à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para aumentar a produção de petróleo bruto. Grande parte da recuperação do mercado foi atribuída a agressivos cortes de produção da Opep e seus aliados. A Arábia Saudita, líder de fato da coalizão, e outras nações produtoras de petróleo lideradas pela Rússia fechou um acordo em dezembro para reter 1,2 milhão de barris de produção diária dos mercados globais.

Agora, os investidores estão esperando para ver se os cortes serão estendidos para além de junho, quando o acordo expira, ou se os preços mais altos forçam o cartel a elevar a produção. Os investidores também avaliarão se os esforços da Opep serão suficientes para amenizar o impacto dos produtores de xisto dos EUA, que continuam bombeando petróleo bruto a níveis recordes.

"Os sauditas querem um Brent de US$ 70", disse Gary Ross, executivo-chefe da Black Gold Investors e fundador do PIRA Energy Group. "Eles não vão dar ao mercado global a oferta, a menos que eles o vejam."

Ao mesmo tempo, os investidores dizem que a cautela do Federal Reserve sobre as taxas de juros, juntamente com os esforços de estímulo do Banco Central Europeu, aumentaram as perspectivas para a demanda de combustível. E com as sanções dos EUA sufocando a oferta da Venezuela e do Irã, alguns investidores estão otimistas de que os preços do petróleo continuarão subindo.

A proporção de apostas otimistas para apostas pessimistas em futuros de petróleo bruto dos EUA por fundos de hedge e outros investidores especulativos subiu para seu nível mais alto desde outubro durante a semana encerrada em 26 de março, segundo dados da Commodity Futures Trading Commission.

"Estamos em um mercado insuficiente e isso provavelmente permanecerá pelo resto do ano", disse Mike Morey, diretor de investimentos da Integrity Viking Funds, que administra um fundo que investe em produtores norte-americanos de xisto.

Outros estão receosos de apostar no petróleo novamente depois que a volatilidade atingiu o mercado no final do ano passado. A saída recorde dos EUA, juntamente com os receios de uma desaceleração econômica global, ajudou a desencadear queda nos preços.

"Os investidores do mercado financeiro estão em grande parte do lado de fora", disse Ed Morse, chefe global de pesquisa de commodities do Citigroup. "Há alguns sinais agora que eles estão voltando".

Um desenvolvimento que surpreendeu alguns participantes do mercado no quarto trimestre foram as isenções de sanções ao Irã concedidas pelo governo Trump. As isenções, que devem expirar em maio, permitem que oito países continuem a importar petróleo iraniano.

Com as sanções da Venezuela também limitando a oferta desse mercado, alguns analistas e investidores especulam que os EUA sentirão a pressão para estender as renúncias iranianas, colocando potencialmente um limite na atual alta do petróleo.

"Há um entendimento de que você não pode ir atrás do Irã e da Venezuela agressivamente sem ter um impacto sobre os preços da gasolina", disse Tamar Essner, diretor de energia da Nasdaq.

Em fevereiro, os EUA impuseram sanções à gigante estatal de petróleo da Venezuela. As medidas foram destinadas a cortar as receitas financeiras das vendas brutas para o governo do presidente Nicolás Maduro. A produção de petróleo da Venezuela foi em média de 1,1 milhão de barris por dia no mês em que as sanções foram anunciadas. Isso poderia cair para 960 mil barris por dia até dezembro, de acordo com as estimativas do Morgan Stanley, ou 300 mil barris a menos que a taxa do mesmo mês em 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.