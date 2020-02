Petrobras retoma processo e facilita a venda da UFN 3 em Três Lagoas

Petrobras retoma venda após desistência de grupo russo - DIVULGAÇÃO

A Petrobras comunicou ao mercado nesta segunda-feira (10) que retomou o processo de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, a UFN 3, em Três Lagoas. A notícia foi recebida com entusiasmo pelo Governo do Estado, que vinha realizando tratativas para destravar a comercialização da indústria.

Duas mudanças previstas no teaser de oportunidades devem ser fundamentais para viabilizar a venda da fábrica. A primeira é a comercialização independente da Ansa (Araucária Nitrogenados S.A) e a segunda é a possibilidade de o comprador negociar o contrato de fornecimento de gás natural diretamente com a Petrobras.

Titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), o secretário Jaime Verruck comemorou a notícia, que destacou que a UFN 3 é uma planta fundamental a ser retomada, pois caracteriza uma diversificação da base econômica de Mato Grosso do Sul.

“Temos ainda, ao lado da fábrica, um distrito industrial que já foi constituído pela prefeitura de Três Lagoas, preparado para atrair misturadoras de fertilizantes, indústrias que precisam dessa produção de ureia nitrogenada e CO² como matéria prima. Nossa ideia é conseguir vender não somente ureia para as empresas já instaladas, mas também que possamos atrair próximo da UFN 3 um núcleo específico de fábricas de fertilizantes e misturadoras”, afirma o secretário.

O Governo do Estado se compromete a manter os mesmos incentivos fiscais dados à Petrobras no início das obras para a empresa compradora. Com o comunicado de hoje a expectativa é de que a empresa russa Acron volte a participar do processo de venda, mas também outros interessados.

A UFN 3 é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, que teve início das obras em setembro de 2011, sendo interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente.

O teaser publicado destaca todos os pontos estratégicos do investimento na indústria, como o potencial consolidado do setor, a demanda do agronegócio por fertilizantes, a oportunidade de exploração de uma plataforma única no setor de fertilizantes nitrogenados e a localização estratégica e próxima aos principais mercados consumidores brasileiros.