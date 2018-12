Petrobras patrocinará 68 projetos socioambientais em 2019 e 2020

A Petrobras divulgou os 68 projetos socioambientais que receberão patrocínio nos próximos dois anos, dentro do Programa Petrobras Socioambiental. A lista com os escolhidos, em seleção pública, foi divulgada ontem (3).

No total, a estatal investirá R$ 180 milhões em 2019 e 2020 nos projetos distribuídos por 21 estados, abrangendo mais de 300 municípios em todas as regiões do país.



Segundo a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Beatriz Espinosa, os projetos escolhidos contribuirão "de forma significativa, para a preservação ambiental e para a melhoria das condições de vida das comunidades de atuação da empresa”. Ela destacou que seleção pública foi transparente e teve ampla participação da sociedade, "no qual foram agregadas as as visões de diversos públicos”.

Foram selecionados projetos com foco em biodiversidade, floresta e clima, água, educação, esporte, direitos da criança e do adolescente. Tiveram prioridade as propostas que tratassem de direitos humanos e combate à discriminação (equidade de gênero, igualdade racial e inclusão de pessoas com deficiência); promoção da ética, integridade e transparência; disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; desenvolvimento e difusão da ciência e tecnologia e promoção de medidas ecoeficientes.

A seleção recebeu 1.699 projetos inscritos, sendo que 1.535 passaram no processo de triagem que verificou a regularidade dos documentos. As 500 propostas com melhor avaliação na triagem técnica foram submetidas à comissão de seleção e 250 foram selecionadas para apreciação pelo comitê deliberativo. No final, 68 foram selecionados.