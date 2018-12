Petrobras inicia fase não vinculante para cessão de 3 campos terrestres

A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira, 10, em comunicado ao mercado, que deu início à fase não vinculante do processo de cessão de suas participações em três campos terrestres em produção (Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha), localizados no Estado do Espírito Santo, denominadas conjuntamente Polo Lagoa Parda.

Nesta etapa do projeto, segundo a Petrobras, os interessados habilitados na fase anterior receberão instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes, além de acesso a um data room virtual contendo mais informações sobre o Polo.