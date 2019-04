Petrobras diz que óleo na Região dos Lagos vazou de suas atividades

A Petrobras informou que resíduos de óleo provenientes de suas atividades atingiram, desde o início da semana, algumas praias em Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, na Região dos Lagos. Em nota, a companhia, disse que, desde o primeiro momento, equipes foram mobilizadas e estão fazendo o monitoramento e a limpeza da área. As causas estão sendo apuradas. Os órgãos reguladores foram informados e estão acompanhando os trabalhos.

A prefeitura de Arraial do Cabo, que teve o maior número de praias atingidas pela mancha de óleo, informou que continua a limpeza na areia da Prainha e no Pontal do Atalaia, com a participação de mais de 40 voluntários e equipes da Petrobras, com o apoio de equipamentos e técnicos, e que grande parte do óleo que chegou à areia já foi recolhida.

O secretário do Ambiente de Arraial do Cabo, Arildo Mendes, disse que duas operações, com o auxílio de drones, foram feitas no mar e na areia, em pontos específicos das praias. Segundo Mendes, o cerco na Prainha e no Pontal do Atalaia foi apenas para evitar o trânsito de banhistas na areia, “com a finalidade de facilitar o trabalho operacional de limpeza, e reforça a posição do Inea [Instituto Estadual do Ambiente], que afirma não ter problema de balneabilidade da água”.

Arildo Mendes ressaltou que não existe problema de balneabilidade e que a água do mar está própria para o banho e para a pesca. “O óleo não se mistura com a estrutura da água. Existem alguns pontos específicos reservados e que já foram isolados. As praias não estão poluídas. Boa parte do material já foi recolhida. A quantidade ainda presente é muito pequena”, afirmou.

Em nota, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) disse que a mancha de óleo atingiu também a Praia das Conchas, em Cabo Frio. "O Ibama solicitou apoio à Petrobras para limpeza das praias atingidas, recolhimento de óleo no mar, sobrevoo, monitoramento e resgate de fauna.

Búzios

A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de Búzios informou que está em contato permanente com o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, da Petrobras, com técnicos da Bacia de Campos e empresas que assessoram a Petrobras em ocorrências de vazamento de óleo no mar.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Hamber Carvalho, não há motivo para alarde. A quantidade de óleo encontrado no litoral de Búzios é pequena e seu deslocamento está sendo monitorado. “No momento, entendemos que os esforços maiores dos técnicos na questão da limpeza e do recolhimento do óleo devem se concentrar no município de Arraial do Cabo, que está recebendo grande quantidade desse material.

Em Búzios, o problema começou na última terça-feira (2), quando banhistas denunciaram que havia óleo na praia Brava. Ao longo da semana, o óleo foi aparecendo em outras praias como Manguinhos, Marina, Canto e Tucuns. Guardas Marítimos Ambientais de Búzios recolheram amostras do material para análise.