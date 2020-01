Pessoas com deficiência serão monitores no Museu Catavento, em SP

Pessoas com deficiência farão a monitoria das atividades de férias do Museu Catavento, na capital paulista. Ao todo, serão 12 instrutores que vão atender aproximadamente 120 crianças por dia. Ciência, saúde, nutrição, sustentabilidade, diversidade e inclusão são os principais temas das ações que serão desenvolvidas.

Entre as atividades, crianças a partir de 6 anos poderão fazer o circuito "abelhinhas operárias", que simula a polinização: as equipes competem para conseguir colher maior quantidade de néctar e depositar em uma colmeia. O objetivo é ensinar aos participantes o que é a polinização e como ela ocorre. A atividade será feita a partir de 14 de janeiro até o dia 19, entre as 10h e as 16h.

Crianças a partir de 4 anos poderão participar do jogo “exército das frutas”, que consiste em separar em pratos coloridos, por exemplo, alimentos que têm vitaminas, e os que dão energia para correr. A atividade ocorre de 21 a 26 de janeiro, das 10h às 16h.

As Férias no Museu Catavento ocorre no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo, de terça a domingo, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3315 0051. Os ingressos custam até R$ 10.