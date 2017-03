Pessoa é detida após invadir área externa da Casa Branca

O Serviço Secreto dos EUA disse que uma pessoa foi detida após escalar uma grade e chegar à parte sul da área externa da Casa Branca. A invasão aconteceu às 13h38 (horário de Brasília) de sexta-feira, quando o presidente Donald Trump estava na Casa Branca. A agência não forneceu a identidade do indivíduo e disse que ele foi detido sem maiores incidentes. O Serviço Secreto disse ainda que realizou uma busca nas partes sul e norte do terreno e não encontrou nada que pudesse trazer preocupação para as operações de segurança.

O secretário de Segurança Nacional, John Kelly, foi informado sobre o incidente.

A agência não deu mais informações sobre a situação do indivíduo. O procedimento padrão é deixar invasores sob responsabilidade do departamento de polícia local. Fonte: Associated Press.

