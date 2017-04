Pesquisas na França apontam leve avanço de centrista Macron ante Marine Le Pen

Pesquisas eleitorais na França divulgadas entre ontem e hoje mostram que o candidato centrista, Emannuel Macron, ganhou uma leve vantagem ante a candidata de extrema-direita da Frente Nacional, Marine Le Pen.

O levantamento do OpinionWay divulgado hoje, mostra que Macron está com 23% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Le Pen aparece com 22%. O conservador François Fillon segue logo atrás com 20% e o candidato de extrema-esquerda, Jean-Luc Melenchon, com 19%.

Em uma disputa no segundo turno, Macron aparece com 65% e Le Pen com 35%.

Já a pesquisa do Harris Interactive divulgada ontem mostrou no primeiro turno Macron com 25% das intenções de voto e Le Pen com 22%, maior diferença vista entre os últimos levantamentos. Fillon e Melenchon ficaram empatados com 19% das intenções de voto.

Em uma hipótese de segundo turno, Macron ficou com 66% e Le Pen com 34%. Em nenhuma das combinações a candidata da Frente Nacional obteve maioria das intenções de voto, inclusive contra o candidato de extrema-esquerda Melenchon, que numa disputa com ela, ganharia com 60%.

Na pesquisa do BVA publicada ontem à noite, Macron surgiu com 24% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Le Pen ficou com 23%. Ambos ganharam um ponto porcentual. Empatados, aparecem Fillon e Melenchon, com 19%, ambos com perda de um ponto porcentual.

Em uma disputa no segundo turno, 65% optariam por Macron e 35% ficariam com Le Pen.

Veja Também

Comentários