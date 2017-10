Pesquisas indicam vitória de coalizão de Abe em eleições gerais japonesas

Pesquisas de intenção de voto indicam que a coalizão do governo do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, irá ganhar as eleições gerais do próximo domingo e deve manter a maioria de dois terços na Casa dos Conselheiros, o equivalente ao Senado.

De acordo com o levantamento, os eleitores japoneses indicam que desejam ficar com o que já conhecem em vez de entregar o comando do país para a oposição. As incertezas em relação à Coreia do Norte e ao programa de mísseis e nuclear fizeram com que a preferência pela coalizão conservadora ganhasse força no país.

Abe dissolveu a câmara baixa do Parlamento há pouco mais de três semanas, antecipando o processo eleitoral. Um forte resultado na votação aumentaria as chances de Abe ser reeleito para outro mandato de três anos como líder do Partido Liberal Democrático em setembro, estendendo seu tempo como primeiro-ministro. Fonte: Associated Press.