Pesquisadores procuram voluntários para beber cerveja todo dia por 2 meses

Serão 28 dias bebendo cerveja, duas semanas sem beber e mais 28 dias bebendo a cerveja especial - Divulgação

O Centro de Pesquisa do Homem do Deserto (Cihde), localizado em Arica, na costa do Pacífico no Chile, está à procura de voluntários para beber cerveja durante 56 dias para estudos científicos.

De acordo com o site chileno "La Hora", a pesquisa pretende verificar os benefícios de uma cerveja especial, produzida com umatola, planta que nasce a 3.800 metros de altitude. A bebida é uma mistura especial ao estilo irlandês, de cor negra e gosto amargo, com alta quantidade de malte torrado.

Os pesquisadores querem que pelo menos 20 pessoas participem da experiência. Os voluntários devem ter entre 35 e 60 anos, apresentar três ou mais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão, histórico de doença cardíaca na família e colesterol alto.

Durante os primeiros 28 dias, os voluntários devem beber uma garrafa de cerveja comum de 300 ml, todo dia. Depois, eles devem passar por um período de abstinência de duas semanas. E novamente, passarão 28 dias bebendo, dessa vez, a cerveja especial produzida com a umatola.

Quem quiser participar deve entrar em contato com o centro pelo e-mail cparra@cihde.cl, até o final de janeiro. As pesquisas devem começar ainda no primeiro semestre de 2018.