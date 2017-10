Pesquisadores da UFF desenvolvem sistema para diagnóstico médico a distância

Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) desenvolveram um projeto que permite diagnóstico médico a distância. O chamado Sistema de Saúde Holográfica permite que uma junta médica acompanhe o atendimento prestado a milhares de quilômetros, por meio de imagens em cores dos pacientes.

O sistema inclui um consultório virtual, que, além da maca, mesa e cadeira da sala de consultas tradicional, contará com uma webcam, microfone, iluminação especial e computador para transmissão de imagem holográfica do paciente.

Haverá um médico junto com o paciente, mas as imagens holográficas poderão ser transmitidas a uma junta médica, que pode estar localizada a quilômetros de distância. Ao receber as imagens, os médicos que estão a distância poderão avaliar o caso e interagir com o paciente.

A ideia é beneficiar os moradores de áreas mais remotas do país, como os da Amazônia, permitindo que seus casos sejam avaliados por profissionais especializados, localizados em um centro médico mais equipado.

“Imagina um cenário em que você tem um médico numa região remota do país e esse médico é um clínico ou um recém-formado. E ele tem uma questão em que precisa de apoio de um especialista. O sistema serve como um apoio para esse profissional de saúde. Na verdade, essa é uma iniciativa de interiorização da medicina”, diz o coordenador do Núcleo de Estudos de Tecnologias Avançadas da Escola de Engenharia (Netav/UFF), Ricardo Carrano.

O sistema foi desenvolvido pelos pesquisadores do Netav/UFF, em parceria com o Corpo de Saúde do Hospital Universitário Antonio Pedro. Ele já foi testado pela Marinha, na operação do navio de apoio às atividades na Antártida, e teve a sua utilização avaliada para os navios-hospitais que atendem a populações ribeirinhas da Amazônia.

Segundo a UFF, cada consultório virtual tem custo estimado de menos de R$ 10 mil e utiliza equipamentos simples. Já o centro de saúde holográfica, onde será feita a projeção para a junta médica, tem custo estimado de R$ 700 mil.