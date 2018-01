Pesquisadores brasileiros podem se inscrever em concurso internacional até 28 de fevereiro

O uso de materiais de apoio portáteis é limitado - Foto: USP / Images

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai levar até 15 pesquisadores brasileiros para participar da final nacional do concurso FameLab, para aproximar cientistas do público em geral.

Os interessados devem mandar dois vídeos de três minutos cada, sendo um em português e outro em inglês.

As produções devem ser encaminhadas à comissão julgadora do FameLab até 28 de fevereiro, nesta página. Podem participar da seleção bolsistas de mestrado (stricto sensu), doutorado, doutorado direto e pós-doutorado que recebam apoio do CNPq, do Confap e da Fapesp, de acordo com as regras propostas por cada entidade.

Não podem ser utilizados recursos de PowerPoint ou outro dispositivo eletrônico de apresentação, músicas de fundo, edições ou efeitos especiais. O uso de materiais de apoio portáteis é limitado. A decisão no País acontecerá em 27 de abril, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

Pesquisadores brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, maiores de 18 anos, matriculados em cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre-docência nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática também podem submeter projetos. Candidatos de anos anteriores que não tenham sido contemplados com o prêmio podem submeter seus vídeos para avaliação novamente.

FameLab

O concurso FameLab foi lançado em 2004 pelo Festival de Ciência de Cheltenham (Inglaterra) e está presente em 32 países. Organizado pelo British Council, é apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).