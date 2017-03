Pesquisador de Brasília participa de reunião com diretoria da Fundect

– O pesquisador Detlef Hans-Gert Walde, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (DF), esteve na Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) nessa segunda-feira (6) para participar de reunião com o diretor científico Márcio de Araújo Pereira. Durante o encontro, o pesquisador ressaltou questões referentes à Corumbella werneri e que serão tratadas em evento do Geopark Bodoquena-Pantanal em Aquidauana nos dias 7 e 8 de março.

O pesquisador é DCR em Mato Grosso do Sul com o projeto “A importância do patrimônio científico das unidades do Neoproterozoico dos Grupos Corumbá e Jacadigo na região de Corumbá-MS e suas ameaças causadas pela expansão urbana-industrial”, supervisionado pelo professor Aguinaldo Silva (UFMS – CPAN). O foco principal da proposta são as rochas carbonáticas do Grupo Corumbá que são aproveitadas para fabricação de cimento, pó calcário para corretivo de solos, cal, brita, revestimento de estradas e pedra ornamental.

Em março de 1980, Detlef realizou um levantamento sistemático na pedreira de calcário da empresa Itaú, localizada em frente à fábrica de cimento em Corumbá, conhecida como Saladeiro ou Claudio. Durante esse trabalho descobriu em uma camada de siltitos intercalados no calcário vários fósseis tubulares bem preservados com dimensões centimétricas (largura de 1 cm e comprimido de até 15 cm), em forma pinulada, preservado tridimensionalmente com periderme biomineralizado (figura). Com a confirmação da idade ediacariana das unidades, trata-se dos macrofósseis multicelulares mais antigos do mundo.

A primeira descrição desse novo fóssil foi elaborada por uma equipe de especialistas internacionais (Hahn, G., Hahn, R., Leonardos, O.H., Pflug, H.D. & Walde, D.H.G., 1982) e denominado Corumbella werneri em homenagem à cidade de Corumbá. As “Biotas do Ediacariano” conhecidas na época eram organismos de corpo mole que deixaram somente impressões nas rochas, como é documentado nas colinas de Ediacara no Sul da Austrália.

Como a Corumbella é um testemunho da evolução do início da vida moderna (mudança de bactérias e algas para organismos multicelulares), denominada de “Revolução agronômica” pelo D. Seilacher, a descoberta e a região de Corumbá entraram no centro de interesse paleontológico internacional. Este patrimônio está documentado e reconhecido pelos órgãos governamentais do país e estudado por diversas entidades científicas

Instituições integrantes e parceiras do projeto

O projeto conta com a participação de pesquisadores e docentes com linhas de pesquisas complementares, caracterizando uma pesquisa ampla e multidisciplinar, que envolvem como parceiros principais a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado (Fundect), Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Campus do Pantanal (CPAN), a Universidade de Brasília (UnB) – Instituto de Geociências, e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) – GEMAP. Colaboram também pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Técnica de Berlim/Alemanha (TU). Outro parceiro que irá apoiar o desenvolvimento do projeto será a Prefeitura Municipal de Corumbá a partir da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Evento

I Workshop de Integração de Pesquisas do Geopark Bodoquena Pantanal é destinado a todos os pesquisadores, acadêmicos e colaboradores previamente contatados pelos coordenadores dos projetos aprovados no Edital Fundect/Sectei no 27/2016. Acesse a PROGRAMAÇÃO COMPLETA.