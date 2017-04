Pesquisa revela que 75% das pessoas usam apps de mobilidade; conheça alguns

É inegável que a chegada dos aplicativos mudou a vida dos usuários em diversos aspectos, sobretudo na questão da mobilidade urbana.

Essa temática vem ganhando espaço nos últimos tempos. Segundo a pesquisa "Observatório Global de Mobilidade", da Kantar TNS, 75% das pessoas em áreas urbanas utilizam apps para organizar ou orientar seu trajeto. Os aplicativos são usados para ajudar com a navegação de um modo geral, oferecendo benefícios em questões como preço e conveniência.

Ainda de acordo com o estudo, em São Paulo, 37% das pessoas dirigem menos hoje do que há seis meses, índice que aumenta ainda mais em locais onde o veículo próprio não é acessível.

O estudo foi baseado em entrevistas realizadas com cerca de 24 mil pessoas de 30 cidades, dentre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Para suprir essa demanda de mercado, alguns aplicativos têm ganhado força junto aos usuários. O diferencial é que cada um dos apps atende um perfil diferente de usuário, com especificidades ideais para cada tipo de pessoa.

Confira alguns desses aplicativos abaixo:

Zazcar - iOS/Android

Se você não tem carro, mas gostaria de utilizar um veículo para realizar tarefas diárias ou mesmo dar uma volta por aí com todo o conforto de um automóvel próprio, o app Zazcar é o que você precisa. Diferente das tradicionais locadoras de veículos em que você precisa fechar uma diária e dizer com antecedência quando devolverá o carro, a Zazcar permite que o usuário alugue um carro por hora, sem limitação de horas de uso. Todo o processo é feito por meio do aplicativo, desde o cadastro, até o destravamento do veículo. No momento, o app está disponível na cidade de São Paulo, com 54 pontos para retirada de carros.

Cabify - iOS/Android

Assim como o Uber, o Cabify também é uma aplicativo de motorista particular que funciona de forma parecida com os serviços tradicionais de táxi. O diferencial aqui é que os preços são mais em conta do que os praticados pelos táxis. No app, o usuário seleciona sua destinação e com base na distância, mas sem variação de preço por demanda.

BlaBlaCar – iOS/Android/Site

Precisa viajar para longe, mas as passagens de ônibus ou avião não estão muito atraentes? A solução pode ser ir de carona com alguém que está indo para o mesmo destino que você, ou que passe pelo local em que você gostaria de ir. Essa é a proposta do app BlaBlaCar, que permite que pessoas comuns dêem caronas para usuários por valores que saem mais baixos do que as tradicionais empresas de transporte.

FemiTaxi - iOS/Android

Oferecer um serviço exclusivo para as mulheres e guiado por taxistas do sexo feminino. É com essa proposta que o FemiTaxi foi lançado no mercado, em dezembro de 2016. Contando com cerca de 300 taxistas cadastradas, o app atualmente está em operação nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte. A ideia é expandir os seus serviços para o Rio de Janeiro no mês de maio e as principais capitais do país ao longo de 2017.

Vá de Táxi - iOS/Android

Lançado em 2013, o Vá de Táxi é o aplicativo para solicitação de táxi da Porto Seguro. Está presente em mais de 450 municípios brasileiros, além de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Aracajú, Belém, Fortaleza, Salvador, entre outras. Com uma base de mais de 80 mil taxistas cadastrados, oferece segurança, uma vez que o aplicativo fornece informações como nome e telefone do motorista, placa do carro e o percurso da corrida. O passageiro pode pagar a corrida com cartão de crédito direto no aplicativo e ainda pode escolher corridas com até 40% de desconto.

