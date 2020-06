Pesquisa Ranking coloca a Marabá FM como a rádio mais ouvida em Maracaju

A Rádio Marabá FM 93,9 Mhz tem o estúdio principal localizado na Rua Gilo de Araújo Feitosa, 52 em Maracaju/MS - (Foto:Arquivo)

Pesquisa de audiência de rádio e outras mídias em Maracaju/MS (distante 157 km de Campo Grande) realizada pela empresa Ranking Comunicação e Pesquisa, no período de 24 a 26 de junho de 2020, coloca a emissora Marabá FM 93,9, do Grupo Feitosa de Comunicação, como a rádio mais ouvida no município. De acordo com o levantamento, a emissora aparece com 67,50% de preferência dos ouvintes, enquanto a 2ª colocada obteve 19,25% e a 3ª alcançou 6,00% em um universo de 400 entrevistados, com margem de erro de 4,8% para mais ou para menos e índice de confiança de 95%.

Além disso, a Marabá FM 93,9 também aparece como a rádio que tem os três programas mais ouvidos pela população de Maracaju: Giro Estadual de Notícias (15,50%), Bom Dia 93 (12,75%) e Rancho 93 (10,25%). Os 400 entrevistados são moradores do centro da cidade e dos bairros Alto Maracajú, Vila Adrien, Vila do Ovídio, Vila Francisco, Vila Juquita, Vila Margarida, Vila Moreninha, Vila Ovídio Vila Paraguai, Jardim Guanabara, Jardim Ingá, Jardim Noroeste, José Brejão, Conjunto Nenê Fernandes e Conjunto Nestor Muzzi.

Segundo a gerente da Marabá FM, Maria Helena Oliveira Corrêa, a liderança da rádio pode ser creditada ao bom trabalho desempenhado por toda a equipe. “Queria agradecer aos ouvintes, que, mais uma vez, colocam a Marabá FM em 1º lugar. Nós fazemos rádio para eles, com notícias, músicas e prêmios, pois queremos ir longe com eles e para eles. Muito obrigada aos ouvintes”, declarou.

Maria Helena Corrêa completa que o compromisso da equipe da emissora é continuar executando um trabalho de excelência para agradar ainda mais os ouvintes. “A nossa rádio nasceu em 2004 e hoje estamos juntos com os ouvintes na faculdade, no trabalho, em casa e na hora de lazer com música boa e muita informação”, pontuou.

Dedicação

O radialista Ney Cassiano, que comanda o programa Rancho 93, informa que a Marabá FM está no ar há 16 anos em Maracaju e foi a primeira emissora em Frequência Modulada a se instalar no município de Maracaju”. “Esse resultado é fruto de um trabalho feito com dedicação, com carinho e com respeito ao ouvinte. Procuramos dar toda a atenção para os nossos ouvintes e essa liderança a gente deve à população de Maracaju, que nos recebeu de braços abertos, tanto no centro, quanto nos bairros e na zona rural”, declarou.

Ney Cassiano completa que o fato de os três programas matinais da Marabá FM liderarem a pesquisa de audiência demonstra a excelência do trabalho executado pela emissora. “O Rancho 93 vai ao ar das 5h às 7h30, depois, das 7h30 às 8h30, entra o Giro Estadual de Notícias, com apresentação do radialista João Flores, e, das 9 às 12 horas, tem o Bom Dia 93, com o locutor Antônio Carlos, sempre de segunda-feira à sexta-feira, todas as semanas”, reforçou.

O radialista lembra que, tanto ele, quanto o colega Antônio Carlos, estão a cerca de dois meses na Marabá FM e, mesmo assim, estão entre os melhores locutores de rádio do município. “Eu já trabalhei na Marabá FM no ano de 2005 e 2006 e retornei agora no dia 1º de maio de 2020, enquanto o Antônio Carlos já teve uma passagem e retornou no dia 27 de abril deste ano. Estamos há cerca de dois meses na rádio e, graças ao carisma dos nossos ouvintes, lideramos a audiência na cidade”, finalizou.

Outros dados

Ainda de acordo com o levantamento da Ranking Comunicação e Pesquisa, dos 400 entrevistados, 51,00% eram mulheres e 49,00% homens, enquanto a maioria tem idade de 45 a 59 anos (25,50%), enquanto em segundo aparece os ouvintes com 25 a 34 anos (23,50%) e, em terceiro, aqueles entre 35 a 44 anos (21,75%). A maioria dos ouvintes é formada por católicos (50,75%), sendo que em segundo aparecem os evangélicos (39,25%).

Além disso, 51,75% dos entrevistados têm o hábito de ouvir rádio, enquanto 38,00% tem hábito de ouvir rádio somente às vezes. A maioria dos ouvintes, ou seja, 56,25% gosta de ouvir rádio nos período matutino, vespertino e noturno, enquanto 22,50% preferem o período matutino, 12,25% no período vespertino e 5,00% à noite. Já na zona rural o período escolhido pela maioria, ou seja, para 50,25% é também o matutino, enquanto 22,50% prefere o vespertino e 13,00% o noturno.

O estilo musical preferido pela população de Maracaju é todos os gêneros (33,50%), enquanto em 2º lugar aparece o sertanejo universitário (20,00%), sertanejo raiz (15,00%), evangélica (14,50%), flash back (5,00%), moda de viola (4,00%), samba (3,50%), rock (2,50%) e MPB (1,50%). Além disso, para a maioria dos ouvintes o motivo para ouvir rádio é por causa do programa (38,00%), enquanto em 2º aparece locutor e programa (32,50%) e, em 3º, está pelo locutor (10,50%).

No quesito qual o locutor de rádio que o ouvinte mais gosta em Maracaju, em primeiro ficou Osmar Silva (5,50%), da Rádio Cidade 104,3 FM, enquanto em segundo vem Antônio Carlos (54,75%), da Marabá FM, e, em terceiro, Ney Cassiano (3,25%), também da Marabá FM, e, em quarto, João Flores (3,00%), outro da Marabá FM.