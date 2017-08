Pesquisa patrocinada pelo SEBRAE aponta que ter um negócio é o quarto sonho da população brasileira

As franquias são uma excelente opção para o investidor que deseja abrir o seu próprio negócio, por oferecerem segurança - com um modelo de negócios já definido -, além de suporte em gestão e muitas oportunidades de crescimento. Se você deseja abrir a sua e ainda tem dúvidas, as dicas abaixo podem te ajudar!

• Conheça a lei que rege as franquias

Entender a legislação que regulamenta o Sistema de Franchising é um dos primeiros passos para mergulhar no negócio. No Brasil, foi criada em 1994, a lei nº 8.955/94¹, que explica os deveres e direitos de franqueador e franqueado.

• Em qual setor devo investir?

Uma boa estratégia para definir o setor no qual se vai empreender é ficar atento aos números de expansão divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). No último ano, por exemplo, o segmento que mais cresceu foi o de “Saúde, Beleza e Bem-Estar”, com alta de 15,5%² nas receitas, em comparação com 2015. No primeiro trimestre de 2017, o setor que apresentou maior crescimento em relação ao mesmo período de 2016 foi “Hotelaria e Turismo”, com 31%³, seguido novamente por “Saúde, Beleza e Bem-Estar”, que cresceu 17%³.

• Entenda os números

Antes de abrir uma franquia, você deve levantar os valores de investimento total das marcas de interesse, verificando quais são as empresas que melhor se encaixam em seu capital de giro, ou seja, o valor que o empreendedor deve possuir para cobrir despesas fixas e variáveis até que a unidade atinja o equilíbrio financeiro. Segundo empreendedores, a falta desse capital é o segundo fator que mais quebra empresas, por isso, atenção!

• Faça um test-drive!

Algumas franquias oferecem um sistema de “test-drive”, no qual o candidato a franqueado pode vivenciar o dia a dia da empresa antes de assinar o contrato, como é o caso da Orthodontic, primeira rede de franquias especializada em ortodontia do país. Assim, o investidor conhece todas as etapas do processo, para saber se aquele negócio é o ideal para o seu perfil e para suprir as suas expectativas.

• É necessário ter experiência no setor?

Uma das grandes vantagens em abrir uma franquia é receber todo o suporte para a gestão da unidade, com plano de negócio, treinamentos, processos definidos e certificados, como defende Fernando Massi, um dos fundadores da Orthodontic. “Fazer parte de uma franquia sólida, com anos de experiência e que oferece um amplo suporte ao franqueado, faz a diferença para um empreendedor, seja ele do mesmo ramo da franquia ou não”, finaliza ele.

• Conheça o depoimento de franqueados!

Por fim, escutar as experiências de franqueados da rede de interesse pode ser de grande auxílio na hora de bater o martelo para o seu empreendimento. A conversa é importante para esclarecer dúvidas do dia a dia, pontos de destaque, além de preparar o investidor para os novos desafios.

