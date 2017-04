Pesquisa mostra que Macron venceria Le Pen com 61% dos votos no segundo turno

De acordo com uma pesquisa de opinião com projeções para o segundo turno da eleição presidencial na França, o candidato centrista Emmanuel Macron venceria a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, com 61% dos votos, contra 38% dela, informou a Opinionway nesta segunda-feira.

Macron e Le Pen venceram o primeiro turno, realizado ontem, com 23,75% e 21,53% dos votos, respectivamente. François Fillon, dos republicanos, ficou em terceiro lugar, com 19,94%, enquanto o socialista Jean-Luc Mélenchon obteve 19,62% dos votos.

O segundo turno, que acontece no dia 7 de maio, deve gerar muita expectativa, uma vez que Le Pen defende uma saída do país da União Europeia e da zona do euro, enquanto Macron defende a permanência da França no bloco.

