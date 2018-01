Pesquisa mostra discurso de Trump como 'muito positivo' para 48% dos americanos

Pesquisa realizada pela rede de TV CNN mostrou que 48% dos americanos que assistir ao discurso sobre o Estado da União realizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram uma reação "muito positiva" à fala do republicano. Enquanto isso, 22% das pessoas tiveram reação "razoavelmente positiva" e 29% dos entrevistas mostraram reação negativa.

Em relação ao primeiro discurso sobre o Estado da União de outros presidentes, Trump tem a mesma porcentagem das falas de Barack Obama, em 2010, e de George W. Bush, em 2006. No entanto, em relação ao primeiro discurso de Trump no Congresso, realizado em 28 de fevereiro de 2017, houve queda no número de entrevistados que considerou a fala "muito positiva" (57%), enquanto o número de pessoas que viram o discurso negativamente subiu de 21% para 29%.

A sondagem também indicou que 62% dos entrevistados acreditam que, pelo discurso, os EUA estão indo na direção correta, enquanto 35% pensam que a direção adotada é a errada.

O levantamento da CNN com o instituto SSRS ouviu 549 adultos por telefone logo após o discurso. Desse total, 26% se declararam democratas, 31%, republicanos, e 42% disseram ser independentes ou de outro partido. A margem de erro é de 4,2 pontos porcentuais para mais ou para menos.