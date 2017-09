Pesquisa feita em Campo Grande mostra índice de 20% para risco cardiovascular alto

Pesquisa realizada em Campo Grande revelou informação alarmante, com um índice de 20%, a população corre risco altíssimo de problemas cardiovasculares. Os dados foram revelados pela Rede São Bento.

Ao todo, foram consultados 541 participantes, sendo que deste total 310 foram mulheres e 212, homens. A pesquisa constatou que, 212 apresentaram risco cardiovascular baixo e 177 intermediário.

Para a superintendente da Rede São Bento, a informação da pesquisa serve para alertar à população sobre os riscos da má alimentação e da vida sedentária. “Foram 110 pessoas constatadas com risco alto e 42 com risco muito alto, nessa campanha do colesterol. É o resultado de uma vida agitada, de alimentação desequilibrada e da falta de atividade física”, complementa Flávia.

