Pesquisa do Procon/MS pode auxiliar pais na compra do material escolar

Campo Grande (MS) – Com variação de 1020%, o material escolar é um dos itens que mais pesam no bolso do consumidor nesta época do ano. Por isso a dica do superintendente do Procon/MS é utilizar a pesquisa realizada pelo órgão e economizar.

A pesquisa está disponível no site do órgão.

Marcelo alerta que alguns itens não podem ser exigidos pelos estabelecimentos de ensino.

O levantamento realizado pelo Procon Estadual em 12 estabelecimentos, no período de 11 a 18 de dezembro. Foram pesquisados 233 itens, dos quais são divulgados 198 uma vez que são levados em consideração os que são encontrados em três ou mais locais.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação