Pesquisa do Procon Estadual verifica queda de preços de brinquedos

Campo Grande (MS) – Com a aproximação do Dia das Crianças (12.10), uma das ocasiões de maior movimento de vendas no comércio especializado e visando orientar os pais que desejam adquirir presentes para seus filhos, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), mobilizou equipe para verificar preços dos produtos mais procurados nesta ocasião.

De acordo com a pesquisa há variação de até 426,36 % nos preços de um mesmo produto – triciclo de passeio com haste – em estabelecimentos diferentes. Em compensação, há produtos que são encontrados com preços iguais nos diversos locais onde são postos à venda. No levantamento realizado no período de 24 de setembro a 1º de outubro, foram pesquisados 155 itens em oito estabelecimentos. Desse total, são divulgados 119 produtos, pelo fato dos restantes serem encontrados em menos de três locais.

Para demonstrar a evolução dos preços deste ano em relação ao ano passado, foi elaborado um comparativo onde se chegou a conclusão de que houve aumento nos valores cobrados em alguns produtos mas, em contrapartida, verificou-se também queda de preços de alguns itens. Em se tratando de acréscimo, a motoca com haste ficou 31,39% mais cara. Já o boneco denominado Miraculous – marinette de 55 centímetros teve queda de 71,48 % no preço, como demonstram as planilhas em anexo.

Com relação aos valores de 2019, os estabelecimentos pesquisados foram Havan, no bairro Coronel Antonino, Americanas na rua Marechal Rondon, Paulistão, na rua Rui Barbosa, Pirlimpimpim, na Marechal Rondon, Ri Happy, no shopping Campo Grande, Walmart, na avenida Mato Grosso, Zaz Traz, na rua Goiás e Tony Toys, no shopping Bosque dos Ipês.

Confira as pesquisas:

