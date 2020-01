Pesquisa do Procon Estadual demonstra variação de até 222% em produtos de higiene pessoal e limpeza

Campo Grande (MS) – Levantamento realizado pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) entre os dias 7 e 17 deste mês em 11 estabelecimentos comerciais na Capital que vendem produtos de higiene pessoal e limpeza, verificou diferença de até 222,21% no preço de um mesmo produto entre uma loja e outra. Foram

Foram verificados os preços de 225 produtos, dos quais são divulgados 171, uma vez que os 54 restantes estão à venda em menos de três locais pesquisados e, as normas para divulgação preveem no mínimo três. Durante a pesquisa foi detectada diferença de 222,21 % no preço do álcool em gel (Cooperalcool, com 500g), uma vez que pode ser adquirido por R$ 6,98 no Supermercado Legal ou por R$ 22,49 no Extra Hipermercado.

Entretanto, vários outros produtos apresentam diferenças de preços superiores a 100%. Exemplos são desinfetante liquido bak Ipê (160,40%) a venda no Carrefour por R$ 6,49 e no Pague Poko por R$ 16,90; aparelho de barbear Gillette prestobarba ultragrip com 2 unidades (160,36%) encontrado por R$ 4,19 no Assai e por R$ 11,69 no Comper; palha de aço Q’lustro (133,82%), vendido no Atacadão por R$ 0,68 e no Comper por R$ 1,59, entre outros.

A ação do Departamento de Pesquisas do Procon/MS, que se deu durante 10 dias, foi realizada tanto em unidades comerciais da área central de Campo Grande como em bairros mais distantes. Os locais visitados foram Assai Atacadista, na avenida Cônsul Assaf Trad (Mata do Jacinto), Atacadão, na avenida Coronel Antonino, Carrefour no bairro Santa Fé, Comper do Jardim dos Estados, Supermercado Duarte na Vila Piratininga, Extra Hipermercado, na rua Maracaju, Fort Atacadista, na Vila Célia, Supermercado Legal, no bairro Tiradentes, Pague Poko no Taquaral Bosque, Supermercado Pires, no Jardim Monumento, e Supermercado São João, no Aero Rancho.

O maior número de itens (130) foi cotado no Fort Atacadista. A maior quantidade com menor preço (50) estava no Assai, enquanto a maior quantidade com maior preço (33) foi apresentada pelo Carrefour.

Os itens que obtiveram maior e menor variação foram: Álcool em Gel Cooperalcool de 500g, com 222,21%, sendo o valor de R$ 22,49 no Hipermercado Extra e R$ 6,98 no Supermercado Legal, e Amaciante de Roupas Minuano de 2 Litros, com 3,56%, sendo o valor R$ 6,99 no Hipermercado Comper e Atacadão e R$ 6,75 no Assaí, respectivamente. Marcelo Salomão, superintendente do Procon Estadual, lembra que “pesquisar não é perder tempo. Via de regra representa economia no orçamento, mesmo que exija atenção do consumidor”.

Comparativos

No sentido de demonstrar a evolução de preços ano a ano, tendo como base 2019 e 2020, foram estabelecidos termos comparativos entre itens que mantêm a mesma apresentação (tamanho, peso e medida) em ambos os anos. A conclusão foi que houve variação para maior em produtos como espuma de barbear Nívea (26,89%), absorvente Sempre Livre (21,34%) e álcool em gel Cooperalcool (18,52%).

Foi registrado, também, quedas em preços de alguns produtos como é o caso de amaciante para roupas Douny concentrado (redução de 30,34%); álcool líquido Da Ilha (22,18%) e pedra sanitária Pato, que ficou 13% mais barato. As diferenças tanto para maior como a menor foram verificadas em 151 itens. Desse total, 89 itens apresentaram preços maiores que no ano passado, 61 com preços menores e, apenas um (sabonete barra Francis classic suave 90g – caixa) sem qualquer variação de preço.

Confira abaixo a pesquisa do Procon/MS:

Comparativo Material de Limpeza e Higiene janeiro 2020

PLANILHA MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL janeiro 2020

Waldemar Hozano – Assessoria de Comunicação – Procon/MS

Foto: Arquivo