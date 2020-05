Pesquisa do Procon Estadual em pets shop constata diferença de preços de 250%

Com maior índice, a vacina antirrábica importada apresentou 250% de variação entre os preços constatados, uma vez que pode ser adquirida por R$ 70,00 no Petland ou por R$ 20,00 no Miau Pet Shop. - (Foto: Procon/MS)

Com objetivo de verificar os preços praticados em estabelecimentos especializados em produtos para animais, os pets shop, e assim propiciar às pessoas economia na hora de adquirir itens para seus bichos de estimação, equipe de pesquisas da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), estiveram em 23 lojas fazendo levantamento de 181 produtos dos quais 133 foram liberados para divulgação.

Não foram divulgados os itens na totalidade porque um dos critérios para a pesquisa é que o produto seja encontrado em, pelo menos, três locais onde foram feitos o levantamento para que possa haver comparação correta entre os valores de venda. Desses produtos, dois chamaram a atenção pela diferença de preços. Os produtos pesquisados foram vacinas, ração premium e super premium para filhotes e adultos, ração para gatos e remédios, entre outros.

Com maior índice, a vacina antirrábica importada apresentou 250% de variação entre os preços constatados, uma vez que pode ser adquirida por R$ 70,00 no Petland ou por R$ 20,00 no Miau Pet Shop. Também considerando índices, o menor apresentado foi em relação a ração Faro Raças Médias frango, legumes e nuggets recheados adultos com 2kg. O produto apresentou preço de R$ 25,50 no Empório Animal e R$ 24,90 no Pet Here, ou seja, diferença de 2,41%.

Comparativo

Como ocorre sempre que é realizada uma pesquisa, o Procon Estadual estabelece um comparativo entre preços praticados e pesquisados no ano anterior e os preços verificados no levantamento atual. Neste, especificamente, observou-se aumento de 31,73% do produto Vacina V8 Nacional e um decréscimo de -20,35% na Ração Whiskas Peixe para Gatos Adultos 3kg.

Dos 87 produtos comparados ano a ano, 50 tiveram aumento e 37 deles sofreram decréscimo. Os itens comparados anualmente são aqueles que mantém a mesma apresentação (tamanho, peso e medida) de um ano para outro. O Procon/MS é vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Confira abaixo o levantamento feito pelo Procon:

DIVULGAÇÃO PET SHOP I

COMPARATIVO ANUAL PET SHOP