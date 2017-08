Pesquisa do Procon aponta variação no preço de presentes para o Dia dos Pais de até 79,9%

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgou nesta sexta-feira (11.8) a pesquisa de itens para presente no Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo do mês de agosto. O levantamento inclui 67 itens pesquisados em lojas da Capital e aponta variação de até 79,9% de um local para outro.

Os dados foram coletados entre os dias 20 de julho e 1º de agosto em 12 estabelecimentos comerciais da Capital. Confira a pesquisa na íntegra ou no site do Procon, no item Pesquisa de Preços.

A cotação do Procon contempla itens como aspiradores de pó automotivos, barbeadores e máquinas de cortar cabelo, churrasqueiras, som para carro, bicicletas, televisões, videogames e celulares, entre outros produtos.

O item com maior diferença de preços entre os estabelecimentos é o aspirador de pó automotivo portátil, com valores que variam 79%, de R$ 38,90 a R$ 69,99. O levantamento inclui lista dos estabelecimentos com mais itens de maior e menor preço.

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, afirma aos consumidores a importância de sempre pesquisar para presentear com economia. Segundo Salomão, a pesquisa do Procon/MS tem o intuito de servir como referência quanto aos preços de itens que tradicionalmente são mais procurados nessa data comemorativa.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

