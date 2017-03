Pesquisa de voto mostra vitória folgada de Macron no 2º turno contra Le Pen

Eleitores que apoiam candidaturas de esquerda nas eleições presidenciais da França devem garantir uma vitória folgada para o centrista Emmanuel Macron no segundo turno, segundo mostra uma pesquisa de intenção de voto do instituto Ipsos divulgada pela France Télévisions e pela Radio France a quatro semanas do primeiro turno no país.

De acordo com o levantamento, realizado entre 25 e 27 de março, o candidato do En Marche! e Marine Le Pen, do partido de extrema-direita Frente Nacional, venceriam a primeira etapa com 24% e 25% das intenções de voto, respectivamente. François Fillon, que disputou a maior parte do tempo as primeiras colocações até ser atingido por um escândalo de cargos fantasmas envolvendo sua família, ficou com 18% das preferências.

No segundo turno, a candidatura de Macron descolaria de Le Pen e o centrista venceria com 62% dos votos contra 38%. O principal motivo dessa diferença, segundo o Ipsos, é a transferência de votos dos eleitores da esquerda que apoiam Jean-Luc Mélenchon e Benoît Hamon, que contam com 14% e 12% das intenções de voto no primeiro turno, respectivamente.

A transferência de votos no segundo turno deve ser favorável a Macron mesmo entre os simpatizantes de Fillon. A maioria se disse favorável a dar seu voto a Macron (38%) do que Le Pen (26%). (Marcelo Osakabe)

