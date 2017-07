Pesquisa de satisfação vai ouvir consumidores de energia elétrica em 11 cidades de MS

Campo Grande (MS) – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou a lista dos 584 municípios que participarão da 18ª edição da pesquisa que afere o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc). A escolha dos participantes ocorreu por meio de sorteio. Em Mato Grosso do Sul serão aplicados 328 questionários, aos clientes da Energisa MS e da Elektro em 11 cidades.

Em todo o Brasil serão realizadas entrevistas com 24.926 consumidores das 101 distribuidoras concessionárias e permissionárias de energia elétrica. A aplicação dos questionários nos municípios sorteados está prevista para o período de 18 de agosto a 1° de novembro de 2017.

A amostragem no estado vai abranger 320 consumidores da Energisa: Campo Grande, que tem 312,3 mil unidades consumidoras, responderá 118 questionários; Paranaíba, com 14,8 mil, terá 16; também serão 16 entrevistas em Cassilândia, onde há 4,1 mil unidades; em Corumbá, 19 dos 26 mil consumidores serão entrevistados; em Anastácio, 36 dos 7,4 mil; com 79,7 mil unidades consumidoras, Dourados terá 55 entrevistados; outros 22 responderão a pesquisa em Amambai, onde o total de consumidores é de 9,6 mil; 20 entrevistas vão ser feitas em Nova Alvorada do Sul, do total de 6,2 mil unidades de consumo; e mais 10 entrevistas em Coronel Sapucaia, onde a concessionária atende 3,2 mil unidades.

Na área de atendimento da Elektro em Mato Grosso do Sul – formada por cinco municípios da região leste – a cidade sorteada para a pesquisa foi Três Lagoas, onde haverá 8 entrevistas entre os 46,2 mil consumidores.

Realizado anualmente pela Aneel, a pesquisa IASC reflete a opinião dos consumidores sobre as distribuidoras e tem como objetivo estimular a melhoria contínua dos serviços. As informações obtidas auxiliam a Agência Nacional e suas agências conveniadas nos estados, como a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan), no planejamento das fiscalizações e na elaboração de regulamentos que visam melhorar os serviços prestados.

Histórico

Em 2002, a Aneel instituiu o Prêmio IASC para destacar as distribuidoras mais eficientes na percepção do consumidor. As empresas mais bem avaliadas em cada ano recebem um certificado e um selo de qualidade, o qual pode ser usado no material de divulgação de cada empresa.

