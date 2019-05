Pesquisa de produtos para o Dia das Mães encontra variação de até 200 por cento

Campo Grande (MS) – Depois do Natal, é o Dia das Mães a data mais significativa para o comércio de produtos e serviços no mercado brasileiro. E para conquistar o consumidor muitas são as ofertas e promoções. Por isso, é preciso pesquisar.

O Procon/MS já disponibilizou uma pesquisa de produtos e serviços que, tradicionalmente são oferecidos como presentes nessa ocasião. O superintendente do órgão, Marcelo Salomão conta quais os produtos pesquisados.

No setor de floriculturas foram pesquisados 15 itens em nove estabelecimentos constatando variação de 200%. Segundo ele a pesquisa acaba estimulando a livre concorrência.

Restaurantes e churrascarias também foram pesquisados em um total de 12. Nos locais onde o serviço é de rodízio a maior variação foi de 23,44 por cento enquanto buffet foi de 27,50 por cento.

A pesquisa completa pode ser encontrada no site do Procon/MS que é o www.procon.ms.gov.br

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)