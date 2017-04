Pesquisa após votação mostra vantagem de Guilherme Lasso nas eleições do Equador

O candidato de oposição, Guillermo Lasso, aparece com uma pequena vantagem sobre o governista, Lenín Moreno, na corrida para a presidência do Equador, de acordo com a primeira pesquisa eleitoral divulgada após as votações do segundo turno, realizadas neste domingo no país.

Uma pesquisa feita com eleitores na saída das votações mostra Lasso com 53% da preferência, enquanto Lasso tem 47%. A margem de erro é de 2,2% para cima ou para baixa. Os dados são do instituto Cedatos, que foi capaz de projetar com precisão os resultados do primeiro turno, realizado em fevereiro.

Os 12,8 milhões de eleitores do Equador decidiram hoje entre o candidato da continuidade do presidente Rafael Correa e um opositor que deseja fazer reformas liberais. O candidato da situação, o ex-vice-presidente Lenín Moreno, promete uma continuidade nos avanços sociais da última década, com alguns ajustes, enquanto o empresário Guillermo Lasso diz que trabalhará para retirar o país do caminho de uma crise que poderia torná-lo uma nova Venezuela. Fonte: Associated Press.

