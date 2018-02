Peruche e Independente Tricolor são rebaixadas em SP

O sonho da Independente Tricolor na elite do samba durou pouco. Ao lado da Unidos do Peruche, ela foi rebaixada. A agremiação oriunda da torcida do São Paulo foi penalizada em 1,2 ponto por ter utilizado uma empilhadeira para movimentar um dos carros que teve problema no desfile.

"A gente tem de ver a justificativa. Fomos punidos duas vezes pelo mesmo erro. O equipamento é colocado à disposição das escolas. Mas vamos cair de pé para voltar e fazer um bom carnaval", disse Dêmis Roberto, diretor-geral de Harmonia da Independente.

Já a Unidos do Peruche enfrenta mais um rebaixamento após dois anos de posições ruins ao fim da apuração. É o sexto rebaixamento em 20 anos. A agremiação da zona norte, fundada nos anos 1950, tem os anos de 1989 e 1990 como os últimos com bons resultados na elite do samba, dois vice-campeonatos nas mãos do famoso carnavalesco Joãozinho Trinta.