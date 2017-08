Peruano é detido no aeroporto de Guarulhos tentando embarcar com aves silvestres

Um peruano foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, quando tentava embarcar para o Perú com 26 canários belgas que estavam em pequenas caixas dentro de uma mochila. Segundo a Polícia Federal, ele foi indiciado por crime ambiental, pois portava os pássaros silvestres, e também por tentar transportar espécime da fauna silvestre sem a devida autorização legal. Ele também foi indiciado por maus-tratos.

Ao ser abordado por servidores da Receita Federal no aeroporto, o peruano disse que era colecionador de aves, mas não tinha os documentos que comprovassem a origem dos pássaros. Ele informou aos policiais que adquiriu as aves em Itatiba, no interior paulista, e pagou R$ 6 mil por elas. Ele se negou a informar o local onde adquiriu os canários.

Os pássaros foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

