Peru pede prisão preventiva do ex-presidente Toledo por caso Odebrecht

A Justiça peruana pediu a prisão preventiva do ex-presidente do país Alejandro Toledo, que está sob a suspeita de ter recebido propina da empreiteira brasileira Odebrecht.

O juiz Richard Concepción acatou a solicitação da procuradoria para que Toledo fosse preso sob a acusação de ter recebido US$ 20 milhões para facilitar a aprovação da construção da rodovia Transoceânica, que liga o Norte do Brasil à costa peruana.

Toledo está em Paris e nega qualquer irregularidade.

A Odebrecht admitiu às autoridades peruanas ter distribuído US$ 29 milhões a autoridades do país durante os governos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) e Ollanta Humala (2011-2016). Fonte: Associated Press

