Peru investiga ex-presidente acusado de receber suborno da Odebrecht

Procuradores peruanos estão abrindo uma investigação formal sob a suspeita de que o ex-presidente Alejandro Toledo tenha aceitado suborno da Odebrecht.

O movimento vem na esteira de uma busca policial na casa de Toledo em Lima, no sábado. O ex-presidente não está no Peru e negou qualquer malfeito.

As autoridades investigam se cerca de US$ 29 milhões em subornos pagos pela Odebrecht tenha parado nas mãos de Toledo.

Em um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht reconheceu o pagamento de cerca de US$ 800 milhões em subornos para ganhar negócios em 12 países, incluindo a autoridades peruana durante o governo Toledo. Ele se tornou presidente em 2001. Fonte: Associated Press.

